بيروت ـ زينة طبارة

رد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبي قاطيشا اسباب الصحوة المفاجئة لدى القوى السياسية وتفاهمها على قانون النسبية الكاملة بـ 15 دائرة الى سببين رئيسيين وهما: 1 ـ تهيب الجميع مخاطر الفراغ ودخول البلاد في المجهول، 2 ـ سلاسة النائب جورج عدوان في التفاوض وقدرته على تدوير الزوايا وتذليل العقبات، مشيرا الى ان القوات اللبنانية تؤمن بأن لبنان محكوم بالتوافق وبأنه لا قدرة لأي فريق مهما علا شأنه ان يهيمن على فريق آخر ويفرض عليه رؤيته وتوجهاته، وهي القاعدة التي انطلق منها عدوان في حياكة بساط التفاهم حول القانون العتيد.



ولفت قاطيشا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان النائب جورج عدوان سيستكمل جولاته المكوكية لتذليل ما تبقى من عقبات، لاسيما لجهة نقل المقاعد وتقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة، مؤكدا ان مطلب القوات اللبنانية بنقل عدد من المقاعد المسيحية من دائرة انتخابية الى اخرى ليس لاستهداف احد ولا ينطوي على اي خلفية تقسيمية كما يحاول البعض تسويقه زورا في الوسطين الاعلامي والشعبي، انما هو بهدف تحسين التمثيل المسيحي في مجلس النواب وتحقيق المناصفة الفعلية والحقيقية، معربا عن امله بعدم اضاعة اللحظة التاريخية التي انتجتها حركة النائب عدوان للوصول الى خواتيم سعيدة.



ولفت الى تجاوب حزب الله مع حركة عدوان الذي يتواصل معه من خلال الرئيس نبيه بري.



في سياق متصل وعن خلفية الغزل المستجد بين معراب والمختارة، اكد قاطيشا ان القوات اللبنانية تعتبر الوفاق المسيحي ـ الدرزي خطا احمر، وان حماية الوحدة في الجبل هي قضية استراتيجية لا يمكن التساهل بها او السماح لأي كان بخدشها، موضحا ان الخط الاحمر الذي وضعه د.سمير جعجع في العلاقة مع جنبلاط هو للتأكيد على ان الخصوصية الدرزية وتحديدا الجنبلاطية منها مصونة ومحمية، ومن غير المسموح لأي كان القفز فوق المصالحة التاريخية التي صاغها بعناية كاملة كبير البطاركة الكاردينال نصرالله صفير في العام 2000.