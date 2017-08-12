وجود سفير لبناني في دمشق يعبر عن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين

بيروت ـ زينة طبّارة

رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.أمين وهبه أن لبنان ملتزم التزاما كاملا ولا لبس فيه بميثاق جامعة الدول العربية، ولا يستطيع بالتالي مخالفة توجهات الجامعة وقرارها بعدم الاعتراف بالنظام السوري كسلطة قائمة في سورية، خصوصا ان لبنان دفع على مدى ثلاثين عاما ومازال يدفع حتى الآن ثمن التدخل لنظام الاسد بالشأن اللبناني، مشيرا بالتالي الى ان استعداد بعض حلفاء النظام السوري لزيارة الأسد وقياداته السياسية والعسكرية، لا تعني الحكومة لا من قريب ولا من بعيد خصوصا انها لم تعطهم أي تكليف رسمي في هذا السياق.

وردا على سؤال، لفت وهبه في تصريح لـ «الأنباء» الى ان وجود سفير للبنان في دمشق لا يعني اعتراف لبنان بالنظام السوري، بل يعبر عن اعتراف لبنان بعمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري، اللذين عانا ما عاناه من مرارة وموت وقمع وتدمير واغتيالات سياسية واعتقالات جماعية على يد نظام الأسد، مؤكدا بالتالي أن اي زيارة لنظام الاسد من قبل حلفائه اللبنانيين لن تكون سوى زيارة شخصية لا شأن للحكومة اللبنانية بها، وهو ما اكده وزير الإعلام ملحم الرياشي إبان انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

واستطرادا لفت وهبه الى ان اصرار حسين الحاج حسن على زيارة النظام السوري بصفته وزيرا للصناعة، ناتج عن شعوره بفائض القوة واستخفافه بمقررات الحكومة وبتضامن اعضائها، وناتج ايضا عن مسعى حلفاء ما يسمى بقوى الممانعة في لبنان لتعويم النظام السوري بقوارب الحكومة اللبنانية، مؤكدا بالتالي ان الحاج حسن اذا ما زار سورية فسيزورها بصفته الشخصية والحزبية، وأن الحكومة ستغسل يديها بالكامل من اي مفاوضات يجريها مع قيادات النظام السوري. وردا على سؤال حول ما إذا كان عقد الحكومة مهددا بالانفراط نتيجة الانقسام العمودي حول طبيعة الزيارة، اعرب وهبه عن عدم اعتقاده بوصول سخونة هذا الانقسام الى حد استقالة الحكومة او سقوطها، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للانقسام حول مفهوم العلاقات مع سورية وإيران وحول دور حزب الله العسكري في لبنان وخارجه، وحول استيراد السلاح الإيراني من خارج امرة الدولة والشرعية اللبنانية، ناهيك عن الخلاف حول استملاك حزب الله لقرار الحرب والسلم، مشيرا بالتالي الى ان الكباش داخل الحكومة سيستمر حول موضوع الزيارات وغيره من المواضيع الخلافية، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.