بيروت ـ اتحاد درويش

يصل إلى الكويت اليوم وزير الثقافة د.غطاس خوري للمشاركة في احتفال السفارة اللبنانية بعيد الاستقلال، الذي تحييه الأوركسترا الوطنية، فضلا عن افتتاح معرض للفن التشكيلي والحرفي للبنانيين.

ونوه خوري بمواقف الكويت تجاه لبنان في شتى المجالات مثمنا دورها كمساهم كبير في مشاريع وزارة الثقافة اللبنانية، حيث قدمت للوزارة هبة بـ 35 مليون دولار لمتحف بيروت التراثي الذي يجري بناؤه في ساحة الشهداء.

وفي حديث لـ «الأنباء» قال الوزير خوري إن الكويت مساهم اساسي في مشاريع لبنان الحيوية، ونحن نتطلع الى المزيد من الشراكة، مذكرا بالدور الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في ارساء السلم الاهلي الذي يعيشه لبنان، من خلال رئاسته للجنة السداسية العربية التي مهدت لاتفاق الطائف الراعي للاستقرار في لبنان.

وعن الأوضاع اللبنانية والحكومية، قال الوزير خوري اننا في مرحلة تريث وحوار حول الاستقالة، معتبرا الحكومة «قائمة قانونيا ودستوريا» وأن الأجواء السياسية إيجابية ويمكن البناء عليها للوصول الى اتفاق وطني يعيد ترميم الوضع الحكومي، معربا عن اعتقاده ان الامور ليست سهلة في السياسة اللبنانية انما لا شيء مستحيل وبناء عليه لابد من الوصول الى تفاهمات بعد الأزمة الاخيرة التي مررنا بها.



وأكد خوري ان منطلق هذه التفاهمات هو النقاط الأربع التي طرحها الرئيس الحريري وهي: الحفاظ على اتفاق الطائف، والتأكيد على الوحدة الوطنية، والنأي بالنفس، والانتماء العربي للبنان وعدم معاداة اي دولة عربية، مشددا على ان هذه النقاط هي من المسلمات الوطنية.

ولفت الى ان الموقف الايراني بشأن سلاح حزب الله ليس جديدا بل يعاد تكراره، معتبرا ان هذا الموقف لابد ان يراد منه القول ان موضوع السلاح يبحث مع السلطات الايرانية، مشيرا الى ان الأزمة الحكومية اظهرت المواقف الحقيقية لبعض الشخصيات التي تهافتت على رئاسة الحكومة، من خلال التحريض على الرئيس الحريري واتهامه بالفشل في إدارة الملفات، لكن الالتفاف الشعبي حول الحريري اجهض هذه المحاولات، وأظهر انه افضل من يمثل رئاسة الحكومة والأحرص على المصالح العربية تحت سقف الوحدة الوطنية.