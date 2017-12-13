أسفت الفنانة البحرينية أميرة محمد لأن الناس يتجاهلون تماما إنجازات الفنان مهما فعل ومهما حصل على جوائز ويعلقون على تصريحات عابرة له وأمور تافهة وبسيطة ويتناقلونها بشكل مسيء.

وذلك في تعليقها على فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن عقد قيمته 20 مليون دينار بحريني، حيث أوضحت أن العقد قيمته الحقيقية مليونا ريال سعودي وليس كما ذكرت في الفيديو، موضحة أن الموظف في محل المجوهرات أعطاها سعرا غير حقيقي أوقعها بالخطأ، الأمر الذي تسبب بمشكلة لمحل المجوهرات، حيث بدأت الجماهير تطالب برؤية هذا العقد الباهظ الثمن، مؤكدة أنها من المستحيل أن تشتري عقدا بهذه القيمة، لأنها إذا توافر لها مبلغ «20 مليون دينار» فستشتري بيوتا أو عقارات وليس عقدا تلبسه لمرة أو مرتين على الأكثر.

وتحدثت أميرة عن ممتلكاتها، وقالت، في لقاء تلفزيوني معها: بيتي وسيارتي هما أغلى ما أملكه الآن، أما الطائرة الخاصة، فهو مشروع مطروح في خطتي المستقبلية، مشيرة إلى أن أفضل الممثلات في الخليج، هن هند البلوشي التي تحبها في الخير والشر وهبة الدري وغدير السبتي.

وكشفت أن لديها فوبيا غريبة من الفواكه، حيث إنها لا تحب أن ترى الفاكهة، ولا تحب أن تأكلها أو تشاهد غيرها يأكلها، لافتة إلى أنها لا تعرف أسماءها، إلا أنها بدأت مؤخرا بتذوق عصائر البرتقال والمانجو والليمون.

وأما الأدوار التي لا تحب تقديمها فهي مشاهد الحب أو الأدوار الجريئة، حتى وإن كان هناك مشاهد تجمعها بفنان في موقع التصوير، فمن المستحيل أن تقبل أن يلمس يدها لأنها تحترم المشاهد كذلك تحترم والدها الذي يشاهد أعمالها، وأضافت أنها من المستحيل أن تقوم بدور كالذي جسدته فاطمة عبدالرحيم في مسلسل «باب الريح»، وعللت ذلك بأن فاطمة تحب الأدوار الجريئة وهذه النوعية من المسلسلات، أما هي فلا تحب هذا النوع من الأعمال.

وعن خلافها مع زهرة عرفات، أوضحت أن الأخيرة انزعجت كثيرا من إشادتها بزينب العسكري التي قالت إنها مازالت نجمة البحرين الأولى، وذكرت أن ما حدث مع زهرة كان سوء تفاهم، لكنها استوعبت الأمر فيما بعد.