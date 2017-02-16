قالت شركة المباني، إن شركة تطوير كورنيش الملك فيصل البحرينية، والتي تمتلك فيها مباني البحرين 35%، والمملوكة بدورها للشركة، قد وقعت عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 104.6 ملايين دولار.

وقالت المباني في بيان للبورصة أمس، إن العقد تم توقعيه مع بنك الكويت الوطني البحرين بغرض إعادة تمويل مشروع أفنيوز البحرين.

وأوضحت الشركة في البيان أنه لا يوجد أثر مالي على المباني جراء توقيع العقد المشار إليه.

كانت المباني أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه تم تأجيل دعوى المزاد العلني لبيع أرض السالمية، والتي طعن عليها بالاستئناف، لجلسة 20 فبراير الجاري.