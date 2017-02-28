الشعلان: الفرع الجديد إضافة لفروع البنك كونه يخدم منطقة سكنية كبيرة

أعلن بنك بوبيان عن بدء التشغيل الأولي لفرعه الجديد في منطقة الصديق والذي سيكون أول الفروع التي يتم افتتاحها من ضمن مقترح الفروع خلال هذا العام في إطار خططه للتوسع جغرافيا داخل الكويت ليكون في خدمة عملائه في كل مكان.

وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعلان: إن الفرع الجديد يمثل إضافة لفروع البنك الجديدة ليصبح بذلك الفرع رقم 38 في سلسلة فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت.

وأشار إلى أهمية الفرع الجديد كونه يخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية إلى جانب وقوعها وسط مجموعة من المناطق التي تتمتع أيضا بكثافة سكانية كبيرة.

وأضاف أن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع يأتي تماشيا مع الخدمات التقنية التي يقدمها البنك لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع الى جانب تميزه في الخدمات المتوافرة على مدار الساعة طوال الاسبوع من خلال أجهزة Boubyan Direct.

وأشار الشعلان إلى ان الفرع الجديد كبقية الفروع الجديدة لبنك بوبيان مزود بجهاز الصراف الآلي التفاعلي (بوبيان دايركت) والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع لتوفير خدمات عديدة للعملاء من بينها سحب مبالغ تصل لغاية 5.000 دك والإيداع حتى 3 آلاف دينار وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وإصدار البطاقات وكشف الحساب.

وحول تصميم الفرع قال الشعلان ان الفرع الجديد يعتبر مميزا من الناحية المعمارية كغيره من فروع بنك بوبيان التي تم افتتاحها مؤخرا الى جانب ديكوراته الداخلية التي تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم فروع البنوك بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية لاسيما ما يرتبط منها بالتطورات التكنولوجية.

وأضاف «تم تزويد الفرع الجديد بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية، حيث تتوافر في الفرع مختلف الخدمات والمنتجات التي تهم مختلف الشرائح».

وأشار بالإضافة الى ما سبق فان الفرع يصنف من ضمن الفروع التي تعتبر صديقة للبيئة من حيث تجهيزه بالآيباد والشاشات لعرض منتجات البنك التي تغني عن استخدام البروشورات.