العثمان: «الوطني» يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السالمية

افتتح بنك الكويت الوطني فرعا جديدا في مجمع «السلام» الواقع في منطقة السالمية، بديلا لفرع السالمية الذي أعلن البنك عن إغلاقه مؤخرا، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك بشكل دائم لتعزيز تواجده في المواقع الحيوية في الكويت وتدعيم شبكته المصرفية الأكبر محليا ليبقى الأقرب إلى عملائه.

وأقيم الافتتاح بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح يوسف الفليج، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية غدير العوضي بالإضافة الى عدد من القيادات التنفيذية في البنك.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان إن فرع مجمع «السلام» هو الفرع الثالث للبنك في منطقة السالمية، حيث يتواجد البنك من خلال فرعين آخرين هما: فرع رأس السالمية بشارع سالم المبارك، بالإضافة إلى فرع سينما السالمية، موضحا أن توجه البنك لنقل الفرع للمكان الجديد كان بهدف التسهيل على العملاء وتقديم أفضل خدمة مصرفية لهم.

وذكر أن الفرع الجديد يستقبل عملاءه من الأحد إلى الخميس على فترتين صباحية ومسائية من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الخامسة إلى الثامنة مساء، موضحا أن الفرع الجديد يختلف توقيت عمله خلال الفترة المسائية وذلك بزيادة ساعة عمل مقارنة بفرع رأس السالمية الذي يعمل إلى السابعة مساء، وذلك بسبب تواجد الفرع الجديد داخل مجمع تجاري.

وأضاف العثمان أن منطقة السالمية من المناطق الحيوية المهمة بالنسبة للبنك الوطني، حيث يستحوذ البنك على الحصة السوقية الأكبر فيها، مؤكدا على سعي البنك الدائم لتعزيز تواجده في المواقع الحيوية للتسهيل على عملائه ولتقديم الحلول المصرفية المتكاملة في مختلف مناطق الكويت.

ولفت إلى أن البنك يقوم بدراسة العديد من العوامل عند اختياره موقعا لفرع جديد، أهمها التالي: الكثافة السكانية في المنطقة، متوسط أعمار سكان المنطقة، توافر مواقف السيارات أمام الفرع بالإضافة إلى تواجده على شارع رئيسي حتى يسهل الوصول إليه.

وأفاد العثمان بأن الفرع الجديد تم تصميمه وفق أحدث التقنيات المصرفية وبقيادة فريق عمل متخصص ومحترف، ويحتوي الفرع على 3 أجهزة سحب آلي (ATM)، كما تم تزويده بأحدث وأرقى الخدمات المصرفية الآلية لضمان الحصول على مستوى لا يضاهى من الخدمات، مع توفير المزايا والحلول المصرفية الفريدة والحصرية بما يتناسب مع متطلبات العملاء.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت والتي تشمل الفروع إلى جانب أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. كما يتيح بنك الكويت الوطني لعملائه التحكم في حساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على مدار الساعة يوميا طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت والموبايل.