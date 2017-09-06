رفعت مجموعة الساير القابضة ملكيتها في بنك وربة إلى 10% بنهاية تعاملات جلسة الأمس.

وتعادل حصة الساير من رأسمال البنك نحو 100 مليون سهم، فيما تبلغ قيمتها السوقية 26.6 مليون دينار وفقا لآخر إغلاق للسهم. يذكر أن بنك الكويت المركزي وافق في يونيو الماضي على طلب مجموعة الساير القابضة بزيادة نسبة ملكيتها في رأسمال بنك وربة من 9.5% إلى 15%. وأجل سريان الموافقة هو 3 أشهر اعتبارا من تاريخ موافقة المركزي. وتشمل قائمة كبار الملاك للبنك الهيئة العامة للاستثمار والتي تبلغ حصتها بالبنك 25.2%، فيما تبلغ حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 6.31%. ومجموعة الساير بنحو 10%.