قال البنك التجاري الكويتي إن محكمة التمييز عقدت جلسة يوم الأربعاء الماضي، للنظر بالطعون المقدمة من البنك بشأن ملكية أسهم رأسمال بنك بوبيان المبرمة بين المصرف وكل من الشركات الخمس المدعية التابعة لشركة دار الاستثمار. وأوضح البنك في بيان للبورصة أمس، أن محكمة التمييز قررت في جلسة الأربعاء الماضي تأجيل النظر في الطعون محل الدعوى لجلسة 18 أكتوبر المقبل. وكانت محكمة الاستئناف قضت في منتصف يوليو الماضي برفض الدعوى المرفوعة من «التجاري» حول الأسهم المتنازع عليها في بنك بوبيان مع الشركات التابعة لدار للاستثمار.