وفقــــــــا لخطتهــــــا الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى تحويل محطاتها إلى محطات ذات خدمات متعددة وفق أحدث المعايير العالمية للجودة والسلامة لتقديم خدمة متكاملة للعملاء، أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن التحضير وقرب موعد إغلاق محطة السالمية الواقعة على الدائري الخامس والسالمي وأم العيش، وبذلك تكون الأولى قد أتمت إعادة بناء 19 محطة بنهاية العام 2017 بالشكل والخدمات الجديدة، على أن يكون إغلاق المحطات على مرحلة واحدة يتم فيها انتهاء أعمال التطوير الخاصة بمنطقة الوقود.

وفي هذا الإطار صرح عادل العوضي - الرئيس التنفيذي للشركــة قائلا: كما وعدت الأولى روادها فـــي تطوير المحطات فستتم إعادة هيكلـة محطة السالمية والسالمـي وأم العيش طبقا للمعايير المعتمدة من الشركة «الأولى للوقود»، كما ستتم إضافة خدمات إلى محطة السالمية الدائري الخامس تشمل سوقا مركزيا وتطوير خدمتي الغسيل الآلي وخدمة السيارات.

وأضاف العوضي أن خطة «الأولى» التطويرية قد بنيت استجابة لتطلعات عملائها وحرصا منها على تلبية رغباتهم.

وأوضح أن مكانة شركة أولى الاستراتيجية تفرض عليها مسؤولية تجاه العملاء، وبالتالي فإن تطوير المحطات يصب في صلب هذه المسؤولية.