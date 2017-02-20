افتتح «شيك شاك» فرعه الثامن في الكويت بمنطقة البدع، ليصل العدد الإجمالي لسلسلة مطاعم شيك شاك في الشرق الأوسط 31 فرعا، وتأتي هذه الخطوة بعد افتتاح المطعم مؤخرا فرعا له في مطار الكويت الدولي والذي لاقى إقبالا كبيرا من الزبائن.

ويشتهر مطعم شيك شاك بتقديم أشهى الوجبات، مثل البرغر الشهي المحضر من اللحم البقري الأنجوس الطبيعي 100%، والهوت دوغ المشوي، وبطاطا الكرينكل المحمرة، بالإضافة إلى الكاسترد المثلج الطازج، وغيره من الأطباق الشهية، ويتميز بالأجواء المرحة والخيارات المتعددة التي يوفرها لزواره، ما جعله المطعم المفضل لدى شريحة واسعة من الناس من مختلف أنحاء العالم.

ويتميز الفرع الجديد في منطقة البدع بموقعه المميز في أحد أنشط المناطق وأكثرها حركة في الكويت، بالإضافة إلى أجوائه المرحة المثالية لتجمعات الأصدقاء والعائلة، وهكذا سيتمكن رواده باختبار تجربة مشابهة لتلك التي يقدمها شيك شاك في موطنه الأصلي في مدينة نيويورك.

وستضم قائمة الطعام أشهر الأطباق الخاصة بشيك شاك والمفضلة في الكويت بما فيها شاك برغر، وشاك كاجودوغ وبطاطا الكرينكل والكاسترد المثلج.

والجدير بالذكر ان جميع مطاعم شيك شاك يتم بناؤها بشكل فريد يتناسب وموقعها، وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها والمستدامة في فرع البدع تماشيا مع مسؤولية المطعم تجاه البيئة، كما تم استخدام إضاءة الـ LED في جميع أنحاء المطعم، واستخدم الخشب المعاد تدويره من الأسوار الخشبية في مناطق الثلج في وايومنغ بالولايات المتحدة الأميركية لبناء الجدران، كما تم الاعتماد على الخشب المنشور المعتمد من قبل مجلس حماية الغابات في صناعة الكراسي والأكشاك، ويستقبل المطعم جميع الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

ويشتهر مطعم شيك شاك بتقديم أشهى الوجبات العصرية السريعة من البرغر اللذيذ والهوت دوغ والبطاطا المحمرة والكاسترد المثلج وغيرها الكثير، يعد مكانا رائعا للتجمع والتلاقي حيث تتوفر الأجواء المرحة والمأكولات الشهية والمكونات الطازجة البسيطة بأفضل الأسعار وبجودة عالية، وبداية من المكونات عالية الجودة والممارسات التوظيفية وصولا إلى المسؤولية تجاه البيئة.

و«شيك شاك» هو جزء من مجموعة داني ماير يونيون سكوير للضيافة (USHG)، والذي يتضمن العديد من المطاعم الأكثر شهرة في مدينة نيويورك: يونيون سكوير كافيه، جرامرسي تافرن، ذا مودرن، وغيرها.

وبعد افتتاح مطعم شيك شاك الأصلي عام 2004 في حديقة ماديسون سكوير بمدينة نيويورك، أصبح الآن لديه فروع عديدة في نيويورك وواشنطن وكونيتيكت وبنسلفانيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى عالمية.