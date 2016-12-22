بن نخي: تصميم موحد لأفرع الجمعيات الجديدة

العازمي: تفوق الطلاب والطالبات يزيد من الرهان عليهم ويبعث الأمل المتجدد

محمد راتب

شدد النائب فيصل الكندري على رفض التوجه لخصخصة التعليم قائلا: لن نوافق على هذا الأمر لكونه مخالفا للدستور وسيجعل من التعليم سلعة متداولة للعرض والطلب وسيعرض ابناءنا وأولياء امورهم لأعباء مالية كبيرة بالإضافة إلى أنه سيتسبب في ظهور طبقة من تجار التعليم تتحكم بالأمور وترهق كاهل الدولة بالمخرجات غير المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائقين الذي نظمته جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية مساء اول من أمس.

وفيما يتعلق بقانون التعاون ومطالبة بعض التعاونيين بإجراء تعديلات عليه، بين اننا مع أي تعديل يصب في مصلحة التعاونيين لكونه سينعكس إيجابا على المساهمين والواقع الاستثماري والخدمي في البلاد، فالجمعيات التعاونية لها تاريخ حافل بالإنجازات والعطاءات والأنشطة المتنوعة وتوزيع الأرباح والاستثمار المميز.

ولفت الكندري إلى أننا سنطلع على أي تعديل سيقدم وسنقرأه بدقة وتمعن وسننظر في فائدته المحققة.

وحول الاحداث الجارية في سورية، دعا الكندري دول العالم كلها والمنظمات الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والقيادات العربية والإسلامية والمسؤولين بمختلف المستويات إلى التحرك الفوري لوقف المجازر الحاصلة في سورية وجميع الدول المسلمة.

من جانب آخر، أعلن مدير المنشآت التربوية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل م.مقداد بن نخي، عن اعتماد تصميم موحد لأفرع الجمعيات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في مباني العمل التعاوني في المستقبل، واصفا المشروع بالرائع والراقي الذي تتوافق مرافقه ومظهره الخارجي مع المباني الخضراء الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن وزارة الاسكان المعنية في تنفيذ هذا المشروع على مستوى الكويت.

وأعلن بن نخي في تصريح للصحافيين خلال الحفل ممثلا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تسلم جمعية المنقف التعاونية وجمعية العقيلة التعاونية اللتين تم اشهارهما مؤخرا، مؤكدا أن هناك مشاريع سيتم الانتهاء منها قريبا.

وأكد بن نخي أن ضاحية صباح السالم ستشهد توسعة كبيرة للسوق المركزي، مبينا أنهم بصدد اعتماد المخططات الجديدة بصورة نهائية للشكل الذي سيظهر فيه السوق بطلته الجديدة.

بدوره، اعرب رئيس جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية حسين بن دهيم العازمي عن سروره بإلقاء كلمة الحفل نيابة عن أعضاء مجلس الادارة، معبرا فيها ومترجما كل معاني الشكر والامتنان لكل من اتاح فرصة المثول امام الحشد الكريم لينقل مشاعر الحب.