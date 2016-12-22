محمد راتب

أعلن نائب رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية محمد كتيب المطيري عن انطلاق مهرجان تحطيم الاسعار نهاية الاسبوع الحالي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في توريد السلع والبضائع في السوق المحلي والعالمي، بنسبة تخفيضات تصل الى 80% وتشمل أكثر من 500 صنف وسلعة استهلاكية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين ورواد الجمعية، موضحا انه تم توفير جميع الكميات طوال فترة المهرجان المحدد لها في جميع الأسواق التابعة للجمعية حتى يستفيد جميع رواد الجمعية بالشكل الأفضل، وتفاديا للازدحام على سوق واحد للشراء.

وذكر المطيري ان المهرجان تم تم بتنسيق بين لجنة المشتريات والادارة التنفيذية وتم توفير جميع التشكيلات والانواع من الاصناف الاستهلاكية تحت سقف واحد، خاصة الاصناف التي يكون عليها إقبال من المساهمين والمستهلكين، داعيا اهالي مدينة سعد العبدالله الى الاستفادة من هذا المهرجان الضخم.