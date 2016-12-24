محمد راتب

أطلقت جمعية صباح الأحمد التعاونية باكورة مهرجاناتها التسويقية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبمشاركة واسعة من المساهمين وأهالي المدينة، حيث قدمت الجمعية عرضا تسويقيا ضخما من التخفيضات على 215 سلعة رئيسية ومتنوعة

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالحميد الدوسري إن المهرجان الأول الذي يمتد لغاية الأول من الشهر المقبل يمثل انطلاقة المهرجانات التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تقديم العديد من السلع المختلفة بأسعار تنافسية، لافتا الى أن مجلس الإدارة وضع خطة تتضمن تنظيم سلسلة من المهرجانات التسويقية لخدمة 3 آلاف مساهم، إلى جانب خدمة قاطني المدينة بشكل عام.

وأشار إلى أن عدد السلع المشمولة بالتخفيضات بلغ 215 سلعة، وأن أدنى نسبة من التخفيضات على السلع بلغ 15% وأعلى نسبة كانت 73%، لافتا إلى أن الجمعية استطاعت أن تحقق دخلا بلغ مليونا و250 ألف دينار من بيع سبعة محلات، معتبرا ذلك أعلى رقما يحقق من بيع محلات استثمارية في الجمعيات التعاونية.