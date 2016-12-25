أيدينا ممدودة دائماً ولن ندخر جهداً للعمل على سد احتياجات الجمعيات

الإبراهيم: تواصل وتنسيق مستمر بين المحافظة ومسؤولي الجمعيات

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزازه بأداء الجمعيات التعاونية في المحافظة وتقديره لاضطلاعها بمسؤوليتها المجتمعية، وعملها ضمن فريق واحد للارتقاء بالخدمات في مختلف مناطق المحافظة، مشيدا بعراقة التجربة التعاونية الكويتية عربيا ودوليا، وحضورها الفاعل محليا وإقليميا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمحافظة الأحمدي بقصر الضيافة مساء امس الأول، بحضور مديري وعدد من منتسبي ادارات ديوان عام المحافظة، حيث أشار المحافظ الى الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات التعاونية، لتنمية ودعم الخدمات المؤداة الى أهالي وقاطني المناطق المختلفة، مؤكدا أن المحافظة تمد يد العون دائما للجمعيات التعاونية، ولن تدخر جهدا لمخاطبة الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والأشغال، والبلدية، للعمل على سد احتياجات الجمعيات.

وأعرب الخالد عن تقديره للمؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة للمحافظة في خططها وبرامجها وأنشطتها، خاصة الشريك الدائم شركة نفط الكويت وبقية الشركات النفطية العاملة على أرض محافظة الأحمدي، وقطاعات العمل الاهلي ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية التي نحتفظ معها أيضا بعلاقات وثيقة وبناءة.

الى ذلك اوضح مدير ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة حامد الابراهيم ان هذا اللقاء يأتي في اطار التواصل والتنسيق المستمر بين المحافظة ومسؤولي الجمعيات التعاونية العاملة في نطاقها، ايمانا بالدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات في محيطها، وانعكاسا للتعاون فيما بين المؤسسات الرسمية والأهلية، لإنجاز الخدمات المجتمعية.

ومن ناحيته قام مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة ابراهيم الفودري، باطلاع الحضور على أجندة فعاليات احتفال المحافظة بالأعياد الوطنية 2017، حيث نوه الى انها ستشمل ثلاث محطات وطنية أولاها مهرجان «ام الخير»، أما المحطة الثانية فتتمثل في حفل غنائي ساهر الذي يقام بنادي الشباب في 17 فبراير، ثم المحطة الثالثة وهي استقبال ضيوف الكويت من الاشقاء الخليجيين في منفذ النويصيب الحدودي يوم 23 فبراير.

وخلال اللقاء قام الخالد بتكريم مراقب ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة، وليد المطيري، مؤكدا انه نموذج للتميز والعطاء والإخلاص في العمل. معربا عن تمنياته بالتوفيق لكل من يعملون في مختلف المواقع بجد وإخلاص لأجل استمرار تميز محافظة الاحمدي في كافة المجالات.

وبدورهم أشاد رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الجمعيات بدعم المحافظ الخالد لهم، لإنجاز العديد من الخدمات في المناطق المختلفة، منوهين بالتواصل المستمر مع ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة للوقوف على كافة المعوقات والاحتياجات. فمن جانبه اثنى رئيس مجلس ادارة علي صباح السالم منصور المري، على مبادرة اجتماع التعاونيين الذي يزيد من التواصل والمحبة بين قياديي الجمعيات، ويساعد على تبادل الخبرات والاستشارات بينها، اضافة الى إيجاد منافسة وحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمساهمين، لافتا الى انتشار أسواق البر التعاونية خلال موسم التخييم للقضاء على البقالات المتنقلة. وأشاد عضو مجلس ادارة جابر العلي عبدالوهاب الأنصاري بتزكية المحافظ لاختيار جابر العلي كمنطقة صحية، منوها بأن ذلك محل تقدير من أهالي المنطقة.

أما راشد العازمي عضو مجلس ادارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية فأوضح ان السوق المركزي الجديد للجمعية شارف على الانتهاء بتكلفة نصف مليون دينار، وان الافتتاح سيكون في الاعياد الوطنية المقبلة.