المنيخ: لجنة الأسعار ستطرح مفاجآت للمستهلكين في 2017 ونتطلع لتعاون بناء مع «الشؤون» والجهات الخدمية

المري: خدمات جديدة للمساهمين ودعم للمشروعات الصغيرة وكبار السن وتخفيض الأسعار لمصلحة المستهلكين

محمد راتب

أكد عدد من التعاونيين ضرورة زيادة التواصل والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لما فيه مصلحة العمل التعاوني والمساهمين وتحقيق تطلعاتهم وتخفيض الأسعار وتقديم أرقى الخدمات، مشيرين إلى ان هناك الكثير من التطلعات التي نأمل حدوثها في 2017 والتي تغير من الملامح المرسومة في العام الماضي وتمكننا من تحسين الواقع وزيادة الثقة.

وأشاروا إلى ان المساهمين يتطلعون على الدوام لزيادة المبيعات وتخفيض الأسعار وزيادة الأنشطة الاجتماعية ومنحهم مساحة اكبر في الاستفادة من الخدمات المقدمة في جمعيتهم، وطمأنتهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح الذي يضمن سلامة أموالهم والمحافظة عليها.

«الأنباء» التقت هؤلاء التعاونيين واستمعت إلى تطلعاتهم وابرز ما سيقومون به لخدمة المساهمين في 2017.



وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية سامي المنيخ: إننا ننتظر دخول هذه السنة الجديدة راجين من الله تعالى أن يمن على الكويت وعلى أميرها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بطول العمر وللحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت عاما من الافراح والإنجازات المميزة على مختلف الصعد.

وأضاف: لقد كان عام 2016 فرصة مميزة للإنجاز التي انعكست إيجابا على الشركات والموردين، على الرغم من كل الصعاب والعوائق الاقتصادية التي مر بها العالم كله بسبب انخفاض أسعار النفط.

وزاد: لقد حرصنا على تعميق التواصل مع مختلف الجهات من خلال الانستغرام والمجلة الإلكترونية والورقية والبوابة الإلكترونية، وتطبيق أبو ستور الذي كان طفرة تكنولوجية نوعية في عمل الاتحاد يسمح للمستهلكين بإمكانية التشييك على قيمة المنتج، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ولادة هذا التطبيق وتفعيله بالشكل المناسب.

وردا على سؤال حول أبرز ما ستتسم به المرحلة المقبلة وخصوصا في العام 2017، ذكر المنيخ أننا نأمل في تعميق التواصل مع مختلف الجهات والعمل كفريق واحد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي نرجو أن توفق في مسؤولياتها المنوطة بها، كما ندعو إخواننا التعاونيين إلى التنسيق التام والتعاون فيما بينهم من جهة، ومع الوزارة وقياداتها من جهة أخرى، إلى جانب تذليل الصعاب أمام الجميع وتقديم افضل الخدمات للمستهلكين وتحقيق أمنياتهم في تخفيض الأسعار وضبطها.

أرقى الخدمات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية (ام الهيمان) م. منصور المري لقد استطعنا تقديم ارقى الخدمات للمساهمين الكرام والمستهلكين من مختلف المناطق من خلال المهرجانات التسويقية التي أطلقناها وتكريم الطلبة وتنظيم الأنشطة الاجتماعية المتنوعة وتوفير السلع في مختلف الفروع والمراكز التابعة لنا.

وأكد ان 2017 سيكون فيه الكثير من الخدمات المتنوعة وتنظيم المهرجانات المختلفة التي ستعزز من قدرة المستهلكين على الشراء بكميات كبيرة وتوفير خدمات نوعية لم تكن في السابق، مشيرا إلى اننا سنزيد من الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إضافة إلى الانفتاح اكثر على المساهمين الكرام في مختلف المناطق والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم والعمل على تطبيق الممكن منها.

وأضاف أنه من المهم جدا زيادة عملية دعم الشباب والمشروعات الصغيرة وهذا ما نعمل عليه مستقبلا، داعيا الجمعيات التعاونية كلها إلى أن يكون لها دور بناء وفاعل على المستوى الخدمي في المناطق وتحويل الكويت كلها إلى دولة نموذجية من خلال المناطق النموذجية التي تعمل الجمعيات على خدمتها.

ودعا المري التعاونيين إلى المحافظة على الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومراقبة الله تعالى في الأداء والأموال التي اؤتمنوا عليها، وأن تكون لهم بصمات واضحة خلال العمل وبعد المغادرة لتكون رصيدا زاخرا لهم في الدنيا والآخرة.

وزاد أن جميع المساهمين في مختلف المناطق يطالبون بزيادة الخدمات وتخفيض الأسعار وهذا ما نعمل عليه في جمعية علي صباح السالم التعاونية من خلال المهرجانات والخدمات اللوجستية داخل المنطقة والترفيهية والثقافية والدينية التي نحرص على تطبيقها بما يتوافق مع العادات الكويتية ومسيرة العطاء والوفاء التي وضعنا اطرها العامة في جمعيتنا.

وأضاف اننا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعزيز دورها الرقابي والتشريعي لما يسهم في تحقيق افضل الخدمات للمساهمين وأن تكون هناك ملامح جديدة لتطوير العمل التعاوني والتنسيق المستمر مع التعاونيين قبل إصدار اي قرار خاص بالحركة التعاونية.

التطور المنشود

رئيس جمعية الخالدية التعاونية وليد السنعوسي أعرب عن تطلعاته إلى أن يكون العام 2017 حافلا بقرارات تسهم في حل مشكلة الروتين والدورة المستندية المملة وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح العمل التعاوني المزيد من التطور المنشود، وعدم تكبيله بالقيود والتضييق على التعاونيين.

وأضاف أن منح مجلس الإدارة صلاحيات اكبر وعدم تكبيله وتقييد عمله وإشعار جميع الأعضاء بأنهم محط اتهام سيمكن مجلس الإدارة من تحقيق إنجازات أكبر والعمل بأريحية بوجود المراقبين المالي والإداري، داعيا إلى زيادة نسبة الأرباح المقدمة للمساهمين إلى 15% بعد اتخاذ قرار إلغاء رحلتي العمرة والشاليهات.

واشار إلى اننا قمنا بوضع بند خاص بمساهمي الخالدية فقط يصرف في فرع الجملة والتموين، وهي عبارة عن عروض خاصة بقيمة 50 دينارا تباع لكل مساهم يحمل البطاقة التموينية بـ 13 دينارا، ويتم إطلاقها ٤ مرات في السنة، مثل بداية الشتاء، ودخول المدارس، وقبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع السنعوسي: اننا قمنا كذلك بعمل فحم باسم جمعية الخالدية التعاونية يباع الـ 7 كغ منها بـ 1670 فلسا فقط، وهو الأرخص على مستوى البلاد، وتم بيع ما يربو على 9000 كيس خلال شهر واحد، إلى جانب إطلاقنا لعروض الخضار والفاكهة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وبين أن جمعية الخالدية التعاونية حريصة على تعميق التواصل مع المساهمين والمستهلكين على حد سواء من خلال الأصناف التي توفرها والأسعار التي تطرحها حيث نقوم بمقارنة يومية تبين لنا بالمستندات أننا الأقل سعرا في الخضار والفاكهة بين الجمعيات المحيطة بنا، إضافة إلى توفيرنا القفازات الشفافة لاستخدامات متعددة باسم الجمعية بقيمة 660 فلسا تم بيع ما يربو على 20 ألف علبة خلال شهرين فقط.

وأعرب السنعوسي عن طموحات في 2017 في أن تتم زيادة المبيعات في الجمعية، بعد أن جرى تقليل المصروفات، ثم اتباع سياسة حكيمة في الشراء والمصاريف اثمرت نتائج مميزة ستنعكس إيجابا على الواقع العام.

وردا على سؤال حول الخدمات الاجتماعية سواء الدينية والتعليمية والثقافية والترويحية، قال السنعوسي إننا نأمل في ان نقوم بأدائها على اكمل وجه والتنويع فيها، ونحن نفخر باننا ولأول مرة منذ التأسيس نخرج زكاة المال والتي تم تسليمها لبيت الزكاة وهي عبارة عن 86.200 ألف دينار، تمت التوصية بان تكون الأولوية في صرفها لأهل المنطقة من المحتاجين وبشكل سريع.

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ذكر أننا افتتحنا ألعاب الأطفال مقابل مدخل الجمعية الرئيسية مقابل الصيدلية، كما زينا الممشى بالألعاب والإنارة على الطاقة الشمسية، على ان تكون منطقة الألعاب خاصة بالأطفال فقط بجانب المسجد في قطعة 1 وستكون مميزة بكل المقاييس.

وأضاف: كنا اول جمعية تعاونية سيرت رحلة إلى العمرة بعد قرار منعها من قبل الشؤون، حيث كانت الرحلة بدون دعم، وبتكلفة بلغت 110 دنانير على الشخص الواحد، شاملة التذكرة والإقامة في فندق ماريوت ذي الخمس نجوم مع وجبتي الفطور والغذاء والمواصلات وتقديم هدية لكل معتمر، وقد ضمت 90 مشاركا وقد اكتمل العدد خلال ساعة ونصف من فتح باب التسجيل.

وبسؤاله عن جديد الخدمات في 2017 كشف عن نية مجلس الإدارة إطلاق رحلة إلى تركيا خلال الأعياد الوطنية في شهر فبراير، إضافة إلى رحلة البر وجزيرة فيلكا وبعض المزارع.