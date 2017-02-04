إعادة تجهيز ساحات ألعاب الأطفال

محمد راتب

تلبية لرغبة مساهمي جمعية الجابرية التعاونية أعلن رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي عن افتتاح المكتبة في قطعة 7 قريبا.

وقال دشتي في تصريح صحافي إن مجلس الإدارة وضع نصب عينيه احتياجات المنطقة ورغبة المساهمين في تطوير جمعيتهم، مضيفا: كما ذكرنا سابقا فإن اجتماع الخبرة وطاقة الشباب كفيل بالنهوض وارتقاء الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وأولى الخطوات هي افتتاح مكتبة السوق المركزي في قطعة 7 قريبا والتي ستتبعها خطوات أخرى في تقديم خدمات أفضل في الأسواق المركزية عن طريق افتتاح اقسام جديدة وعمل اعادة ترتيب لاستغلال المساحات التسويقية.

كما صرح رئيس مجلس الإدارة بأن الجمعية بصدد تطوير ممشى الجابرية والمرافق التابعة له بالتعاون مع (مهندسون بلا حدود) وهيئة الزراعة والثروة السمكية، حيث سيتم تبديل الكراسي وعمل كراسي جديدة ووضع بعض الخدمات باستخدام مواد معاد تدويرها كما ستتم زيادة المساحات الخضراء باستخدام نفس المواد المعاد تدويرها وزراعة بعض الأشجار مما يضيف شكلا جماليا للممشى.

وأضاف: أيضا سيتم عمل صيانة للممشى بإعادة تخطيطه وصيانة الإضاءة وإضافة لوحات إرشادية تهم رواد الممشى.

كما ستتم إعادة تجهيز ساحات ألعاب الأطفال بعمل مظلة جديدة ووضع ألعاب ذات جودة عالية ومتوافقة مع شروط الأمن والسلامة للأطفال. وأكد دشتي في تصريحه أن هذه البداية فقط وأن مجلس الإدارة يعد اهالي المنطقة والمساهمين بالمزيد من الإنجازات والأعمال والمفاجآت التي تهم أهالي منطقة الجابرية، حيث إن مجلس الإدارة لديه خطة واضحة وأهداف يسعى لتحقيقها تحت مظلة القرارات الوزارية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متمنيا من الوزارة سرعة إنجاز المعاملات بعيدا عن البيروقراطية والروتين الإداري الذي يضر بإنجاز أهداف الجمعية.