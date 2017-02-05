ليلى الشافعي

أكد نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الكويت لتطوير العمل الإنساني «مسار» عبدالعزيز المسلم، أن مسار مشروع من مشاريع جمعية ملتقى الكويت الخيري يتبنى فلسفة التركيز على تعزيز البناء المؤسسي للمنظمات الإنسانية والتي تتمثل عناصره الرئيسة في قيم العمل الحاكمة وإستراتيجية المنظمة ويقصد بها المسار الذي تسير عليه المنظمة لتصل إلى مبتغاها والنمط أو الأسلوب الإداري المتبع في إدارة العمل والهيكل التنظيمي وقدرته على تحقيق متطلبات العمل وأنشطة العمل المعمول بها في المنظمة والموارد البشرية.

وأوضح المسلم في تصريح صحافي أن مسار نظم العديد من ورش العمل منها ورشة بعنوان «التحديات التي تواجه العمل الإنساني داخل الكويت وخارجها» بمشاركة عدد من المهتمين بمجال العمل الإنساني من أجل تحقيق أهدافها شكلت إستراتيجية وفق رؤية واضحة المعالم تم تقسيمها إلى عدة مراحل هي التأسيس والتكوين ثم مرحلة بناء العلاقات فمرحلة التميز، ومن تلك الرؤية انطلقت مشروعات المركز التي يمكن إجمالها في مشروع المؤسسة الإنسانية الرقمية ومشروع الموارد البشرية الإنسانية الرقمية ومشروع شبكة العلاقات الإنسانية ومشروع تنمية مهارات القيادة والإدارة ومشروع الإعلام الرقمي ومشروع تنمية الموارد المالية والعينية للمؤسسة ومشروع حوكمة العمل الإنساني بين المؤسسات والأفراد والمشاريع، بالإضافة الى مشروع تدريب وتأهيل الخبراء الخليجيين، ولضمان الرقابة والمتابعة على أداء المركز تم تشكيل هيكله الإداري المكون من مجلس الأمناء، وهم: د. خالد الياقوت رئيس المجلس وعبد العزيز عبدالله المسلم نائب رئيس المجلس وجمال النامي مقرر المجلس وعضوية عبدالله المطوع ومعالي الفلاح وليلى الغانم يتبعه مكتب تنفيذي يتكون من رئيس المركز د. نوري بشير مبارك النصيب وأمين عام المركز جمال عبدالرحمن النامي ومسؤول وحدة الإسناد فارس علي ومسؤول وحدة البحوث والتطوير إبراهيم الراوي مسؤول وحدة التقنية والمعلومات عيد القطوف ومسؤول وحدة العلاقات والتعاون محمد قاسم.

وقال المسلم إن المشاركين في الورشة رفعوا برقية شكر وعرفان وامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم سموه المتواصل للعمل الإنساني المحلي والدولي ما دعا الأمم المتحدة بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني.