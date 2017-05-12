يوسف غانم

أصدرت السفارة الأوكرانية لدى الكويت بيانا صحافيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأكد السفير الأوكراني لدى الكويت د. فلاديمير تولكاش أهمية أن يعم السلام جميع مناطق العالم، قائلا: أعزاءنا المواطنين والأصدقاء، إن أوكرانيا والشعب الأوكراني يشاركون جميع الدول الأوروبية والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم في إحياء الذكرى السنوية الثانية والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية والتي تصادف الثامن من مايو كل عام، مشيرا إلى أنه قد مضت سنوات عديدة منذ مايو 1945 حتى اليوم لا يزال هذا الإنجاز الكبير ماثلا أمام المدافعين عن الحرية والمحررين، ومصدرا لا ينضب من الوطنية والخدمة المخلصة للشعب المعطاء.

وأضاف د.تولكاش: لقد قدم الأوكرانيون إسهاما كبيرا للانتصار على النازية لتصبح أوكرانيا واحدة من الدول المنتصرة في الدفاع عن الحرية والحق والسلام.

وتكريما لعدد الضحايا الكبير بين الأوكرانيين واعترافا بهذه المساهمة الأوكرانية في الانتصار على النازية فقد تم إدراج أوكرانيا ضمن قائمة الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة، حيث قام ملايين الأوكرانيين بحمل الأسلحة في أيديهم ومقاتلة النازية خلال الحرب، موضحا أن أوكرانيا قدمت للجيش الأحمر 7 من قادة الجبهة والجيش و200 من الجنرالات وأكثر من 6 ملايين من الضباط والجنود الذين قاتلوا ببسالة ضد النازيين على جميع الجبهات والميادين.

وبين السفير د.تولكاش أن أوكرانيا فقدت خلال الحرب العالمية الثانية من أبنائها أكثر من اجمالي الخسائر البشرية لكل من بريطانيا وكندا وپولندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتقدر الخسائر الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية بحوالي 8 إلى 10 ملايين شخص.

وشدد د.تولكاش على أنه في هذا اليوم المجيد علينا أن نتذكر جميع أولئك الذين أودت الحرب بحياتهم وأن ننحني أمام قدامى المحاربين الذين حملوا عبء الحرب على أكتافهم ورفعوا الظلم وبنوا البلاد في جميع المجالات بعد أن خلصوها من الأنقاض في سنوات ما بعد الحرب.

وأضاف د.تولكاش: إننا ممتنون لأصدقائنا عن المشاركة المخلصة والتكريم المشترك للمحررين من النازية، مؤكدا وجوب معاقبة أي احتلال أو عدوان من قبل التاريخ والإنسانية.

وفي الختام، تمنى السفير الأوكراني للجميع الصحة والعافية والسعادة والفرح والتفاؤل، والإيمان بسلمية الغد وللشعب الأوكراني الرخاء والتقدم، وأن يعم السلام والاستقرار جميع دول العالم وشعوبها.