نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية - ادارة الثقافة» الاجتماع الثاني للخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية الذي عقد يوم 3/5/2014 في مقر الأمانة العامة.

وترأس الاجتماع مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية د.محمد الهاجري. بدأ الاجتماع بنعي المغفور له د.عبدالله حمد محارب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، رحمه الله.

وقد تناول جدول أعمال الاجتماع عرضا لما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق واختيار الخبير الرئيسي لإعداد الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية، ووضع مشروع كفاءة اللغة العربية كمحور أساسي تتم مناقشته خلال أعمال المنتدى العربي الثالث للنهوض باللغة العربية المقرر عقده يومي 18 و19 ديسمبر المقبل في مقر الأمانة العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وتوصل الاجتماع إلى توصيات مهمة نذكر منها تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة وأن تعقد اجتماعا يوم 17/5/2017 لإعداد التصور النهائي لاستراتيجية للنهوض باللغة العربية، على أن تتم موافاة أعضاء اللجنة بما سيتم خلال هذا الاجتماع، وتنهي اللجنة عملها منتصف يوليو 2017.