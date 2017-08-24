المعرض يستقطب سنويا أكثر من مليون زائر من مختلف دول العالم

محمد هلال الخالدي

أشاد السفير الاندونيسي لدى الكويت تاتانج بودي رزاق بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقات تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، نظرا لما تتمتع به بلاده من مصادر وثروات طبيعية تمثل بيئة خصبة للاستثمار.

وقال رزاق، في كلمته التي ألقاها خلال حفل العشاء الذي أقامته السفارة الاندونيسية مساء أمس الأول للتعريف بالمعرض التجاري الدولي «اكسبو اندونيسيا 2017» والذي سيقام في العاصمة جاكرتا في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر القادم، إن المعرض يقام للسنة 32 على التوالي حيث يقدم المعلومات الضرورية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا البلد الواعد اقتصاديا، مشيرا إلى أن اندونيسيا اليوم تمثل قوة اقتصادية مهمة على مستوى العالم. وأوضح أن المعرض يستقطب سنويا أكثر من مليون زائر من مختلف دول العالم من رجال الأعمال وممثلي الشركات التجارية الكبرى بمختلف مجالات العمل والتجارة، كما يضم أكثر من ألف شركة تمثل مختلف قطاعات العمل في اندونيسيا، تقدم كل ما يحتاجه المستثمرون لبحث الفرص الغنية التي تنتظرهم.

وأكد أنه عندما جاء للكويت قبل ثلاث سنوات، لاحظ أن هناك قصورا كبيرا في التعريف ببلاده حيث إن أغلب الناس لا يعرفون الكثير عن اندونيسيا وما حققته من تقدم خلال السنوات الأخيرة، فأخذ على عاتقه مهمة تقديم اندونيسيا بما تحويه من تقدم وعمران وطبيعة خلابة ومصادر ثروات طبيعية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدا أن هذا الاتجاه ليس مقتصرا على الكويت فحسب، بل هو توجه عام من قبل حكومة اندونيسيا تجاه منطقة الشرق الأوسط عموما حيث لوحظ عدم وجود تعريف كاف ببلاده في هذه المنطقة. وخلال عرض فيديو استعرض رزاق الكثير من المعلومات والحقائق والصور التي أدهشت الحضور من رجال الأعمال وممثلي الشركات، من حيث تنوع الصناعات بمختلف القطاعات من المنتجات الغذائية والملبوسات والأدوات وحتى الصناعات العسكرية المتطورة، وكذلك بما تحويه من مناطق سياحية ساحرة أعرب كثير من الحضور عن اعجابهم بها، مؤكدين أنهم لم يتخيلوا أن تكون اندونيسيا بهذا الجمال الساحر.

وأكد رزاق استعداد سفارة بلاده لتقديم كل ما يحتاجه السائح والمستثمر من معلومات وخدمات وتسهيلات، ودعا رجال الأعمال وممثلي الشركات الى زيارة اندونيسيا وحضور المعرض للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تخدم الجميع.