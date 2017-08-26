انعقد ملتقى الاعلام التسويقي للموسم الثاني برعاية استراتيجيه من وزارة الدولة لشؤون الشباب وبرعاية لوجستية من الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة وبرعاية تنظيمية من شركة الحمرا للاستشارات الاقتصادية والذي كان عباره عن تظاهرة اعلامية تسويقية جمعت الاشخاص أصحاب قصص النجاح المميزة في مجال الاعلام والتسويق.

وأكد رئيس اللجنة العليا للملتقى عبدالوهاب الحجي أن ملتقى الاعلام التسويقي حقق أهدافه في نقل الخبرات وتبادلها مع الضيوف والحضور من خلال الضيوف في الملتقى وورش العمل المصاحبة للملتقى، وكان من اهم اهداف الملتقى تمكين الشباب وتطويرهم اعلاميا وتسويقيا وبيان دور الاعلام والتسويق من اجل تحقيق طموحات الشباب ومساعدتهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص أو فتح مشروعاتهم الخاصة ومحاولة تحقيق احلامهم، وقال انه من أجل ذلك تم وضع جدول أعمال يتضمن العديد من القضايا والمحاور التي ساهمت في تحقيق اهداف الملتقى.

وأضاف الحجي: ان هذا الملتقى يعتبر من الملتقيات المميزة، حيث إنه جمع كوكبة من الضيوف في مجال الاعلام والتسويق، فقد تمت استضافة الاعلامي علي نجم ود.عيسى العيسى والكاتبة أسرار الانصاري والاعلامية سميرة عبدالله، وكذلك تميز هذا الملتقى بالعديد من ورش العمل منها: مهارات الحديث والاقناع التي تألق فيها عبدالعزيز الصفران، وورشة عمل بعنوان: «مهارات التواصل مع الجمهور» التي تألق فيها الاعلامي يوسف كاظم، وكذلك تألقت دانة دشتي في ورشة عمل مهارات الذكاء الاجتماعي، وتم الختام بورشة عمل تسويق المشاريع الصغيرة التي قدمها عمر بن ناجي، وكان لهذه الورش التأثير البارز في عملية تمكين الشباب من تحقيق اهدافه وتنمية طاقات الشباب.