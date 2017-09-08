عبدالهادي العجمي

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن استضافة الدورة الإقليمية الثالثة حول منع الفساد ومكافحته، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (اي ايه سي ايه) خلال الفترة من 9 الى 14 من ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان إقامة هذه الدورة الإقليمية في الكويت تأتي تعزيزا لمكانتها في المحافل الدولية كونها ستستضيف أول برنامج تدريب للأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط والتي ستساهم بشكل فعال في بناء كوادر وطنية في أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بمجال منع ومكافحة الفساد.

وأضاف البيان ان الهيئة وفي إطار تفعيلها لأحكام قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتشجيعا منها لمبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد قد استكملت استعداداتها لهذه الدورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

وأوضح ان باب التسجيل للمشاركة في الدورة مفتوح من داخل وخارج الكويت من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى رابط الأكاديمية على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حتى تاريخ 31 أكتوبر القادم.

وأكد البيان ان الهيئة لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز كل التدابير الوقائية التي من شأنها العمل على مكافحة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية وتفعيلا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر ان الكويت انضمت إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية بتاريخ مايو 2015 والتي أنشئت بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح بذلك منظمة دولية متمتعة بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة.