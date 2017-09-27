وزيرة شؤون الاسرة التركية: علاقات الكويت وتركيا فوق الممتازة ونأمل تطورها لما فيه مصلحة الشعبين



كريم طارق

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح خلو القوانين والتشريعات الكويتية من المواد التي تميز الرجل عن المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية اعتلت أرفع المناصب في مختلف المجالات، ولا يوجد عوائق تحول دون تقدمها وتطورها، لاسيما أننا لم نتلق أية ملاحظات دولية في هذا الصدد».

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الصبيح على هامش استقبالها وزيرة شؤون الاسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية د. فاطمة البتول، في مقهى الشميمري الشعبي بحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، حيث كشفت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتركيا متمثلة في وزارة الاسرة، بهدف الاطلاع على الخبرات التركية في مجالات رعاية الأطفال وكبار والأحداث، إضافة إلى التعرف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، حتى يتسنى الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة للفئات التي ترعاها الوزارة.



وأشارت الصبيح إلى أن رأس المال البشري يعد احد اهم ركائز الخطة التنموية، وأحد اهم بنود هذه الركيزة تدريب الثروة البشرية، وان هذا اللقاء يرمي إلى بذل مزيد من الجهود باتجاه تطوير جميع شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن سد فجوة التمييز بين الرجل والمرأة أحد أهم بنود التنمية المستدامة.

وأوضحت أن زيارة الوزيرة البتول تأتي في اطار تدشين البرنامج التدريبي للمهندسات الكويتيات الذي أعدته شركة "ليماك" التركية المنفذة لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد، لتعزيز دور المهندسات للعمل في المشروعات الكبرى بالقطاع الخاص، إلى جانب توطين دور الخبرات الاجنبية المنفذة لهذه المشروعات.

بدورها، وصفت وزيرة شؤون الاسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية د. فاطمة البتول العلاقات السياسية والثقافية التركية الكويتية بأنها فوق الممتازة وتعود الى علاقات تاريخية تجمع بين البلدين، معربة عن املها في ان يحدث تقدما ملحوظا في العلاقات الثنائية بين البلدين على صعيد المرأة والشؤون الاجتماعية لتصبح على مستوى العلاقات السياسية والثقافية.



واعربت الوزيرة البتول عن سعادتها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها والوفد المرافق لها من قبل المسؤولين في دولة الكويت ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لافتة الى ان زيارتها للكويت شهدت العديد من اللقاءات، تم خلالها الحديث عن المشاريع المشتركة بين البلدين والفرص المستقبلية للاستفادة من التجارب الخاصة بكل بلد وتعزيز العمل المشترك وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستفادة القصوى للشعبين الكويتي والتركي.