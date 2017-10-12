محمد راتب

قام رئيس مجلس الإدارة في جمعية حطين التعاونية ناصر الهاجري وأمين الصندوق جاسم الذكرالله ورئيس لجنة المشتريات عبدالرحمن بــوطالب بتسليــم شيـك بزكاة الجمعيــة الى بيــت الزكــاة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس والأعضاء الى بيت الزكاة وقد كان في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين، وتم تسليم الشيك لنائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم.

واكد الهاجري ان اخراج الزكاة واجب شرعي وفريضة في المال لابد من الوفاء بها وايصالها لمستحقيها في موعدها المحدد بعد احتسابها وفق الشريعة الإسلامية، مشيرا الى ان بيت الزكاة الوجهة الأفضل دائما لتسديد زكاة المال والتأكد من صرفها في وجوهها الشرعية.

وأضاف ان مجلس الادارة في جمعية حطين التعاونية حريص على اموال المساهمين وان تكون طاهرة من الأموال الفاسدة والمحرمة وان يؤدى حق الله فيها لتكون طيبة مباركة.