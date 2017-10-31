تخرج 6 ضباط كويتيين ضمن دفعة من الضباط القادة في كلية «جوعان بن جاسم» للقيادة والأركان المشتركة بقطر بعدما امضوا سنة كاملة في التدريب العلمي والنظري.

وأشاد مساعد الملحق العسكري في سفارة الكويت لدى قطر المقدم احمد سويد في تصريح لـ «كونا» عقب حفل تخريج الدفعة بالنتائج التي حققها الضباط الكويتيون في الدورة التدريبية، مبينا ان أربعة منهم هم من الجيش الكويتي والآخران من الحرس الوطني.

وقال ان الدورة التدريبية هدفت الى صقل المهارات القيادية للضباط الدارسين وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية من خلال محاضرات وتمارين عملية ليصبح الخريجون مؤهلين لشغل وظائف القيادة وهيئات الركن المشتركة في مختلف المستويات.

وقال ان الخريجين تلقوا دروسا في واجبات الأركان بمختلف انواعها العامة والمشتركة وتعرفوا على صنوف القوات المسلحة وواجباتها والتخطيط لفنون القتال، بالإضافة الى دروس في علم الادارة والاستراتيجية.

حضر حفل التخرج الذي جاء برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، رئيس اركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم الغانم وسفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي وعدد من كبار المسؤولين في الجيش القطري.

وتتولى كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان تأهيل الضباط الذين يتم اختيارهم من مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة لشغل الوظائف القيادية ووظائف الأركان وذلك وفق منظومة تعليمية متطورة تلائم المتغيرات الدولية والإقليمية مستخدمة احدث الوسائل التقنية المعاصرة وأحدث النظريات والعقائد العسكرية.