«السكنية» تعلن أسماء 316 مواطناً خصصت لهم قسائم في جنوب المطلاع

عادل الشنان

تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، انطلقت مساء امس انشطة الورشة التعريفية المجانية «كيف تبني بيتك» التي تنظمها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع جمعية المهندسين الكويتية وجمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية خلال الفترة من 29 اكتوبر الى 1 نوفمبر المقبل، وذلك في مركز تنمية المجتمع بمدينة صباح الاحمد السكنية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال مدير ادارة المكتب الفني بمحافظة الاحمدي ابراهيم الفودري ان هذه الورشة تأتي في إطار المشروع التنموي «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع العام 2015، وتحديدا ضمن المسار التوعوي والتثقيفي، متطلعا الى أن يتحقق الهدف من هذه الورشة وهو توعية المواطنين المقبلين على بناء بيوتهم بمدينة صباح الاحمد والمدن الأخرى المحيطة بها ومنها مدينتا الوفرة والخيران السكنيتان.

بدوره، اكد امين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد العتيبي ان الجمعية تحرص على تقديم هذه الدورات لزيادة التوعية والتثقيف للمواطنين في اماكن سكنهم تسهيلا عليهم وعدم تحميلهم مشقة الحضور في مقر الجمعية، املا في استفادة الجميع، ومشددا على استعداد الجمعية للرد على اي استفسارات لدى المواطنين حول مراحل عملية البناء في اي وقت.

من جانبه، اوضح رئيس جمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية سلطان العتيبي ان مدينة صباح الاحمد مازالت قيد الانشاء، وقاطنيها بحاجة الى مثل هذه الورش لتوعيتهم وتثقيفهم حول مراحل البناء والخطوات العملية والضرورية لذلك.

من جهة اخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس أنها ستوزع الدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 316 قسيمة وذلك لأصحاب الطلبات حتى 27 يناير 2013 (أسماء اصحاب القسائم على موقع «الأنباء» www.alanba.com.kw).