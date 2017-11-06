محمد راتب

أعلن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعاونية مشرف م.أنور غضنفــري ان تقاريـــر الاستقرار المالي والإداري ونمو معدلات جمعية مشرف التعاونية تعتبر الأولى على المستوى التعاوني، موضحا ان لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحثت اهم التطورات والاقتراحات ودورها وتقييمها للأداء وفاعلية أعمالها في المنطقة وإجراء عدة معايير تضمنتها حزمة أنشطة ومشاريع وأنها عملت باستمرار لإنجاز العديد من المشاريع والأعمال لخدمة المنطقة.



وقال انها تسعى الى تشجيع المبادرين الكويتيين للعمل الحر، وتعمل على المساعدة في رعاية مشاريع صغيرة ومتوسطة وان مجلس الإدارة يحرص على تقديم وتسهيل ودعم خدمات للمبادرين وأصحاب المشروعــات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المنطقة، حيث بين ان الهدف من رعايتها توفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال الوطنية في الكويت، وأصحاب المشروعات الصغيرة وهناك عدة اقتراحات وانشطة سنعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة تهدف الى العمل الفعال والجاد في دعم ورعاية المشاريع الصغيرة، مشيرا الى ان التوجه مع تحقيق الدعم المستهدف للشباب ومشروعاتهم.



وأضاف ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان معطوفا على سلسلة أمور إجرائية لتوفير جميع الخدمات وبأسعار معتدلة تخدم المنطقة وتم حاليا تسليم عدد محلين لأصحاب تلك المشاريع، وكان أقربها افتتاح مصبغة الطهارة بأيد كويتية.