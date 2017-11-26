قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية معتاد العتيبي إن مجلس الإدارة قام بما هو مستطاع للنهوض بالجمعية وعودتها إلى المسار الصحيح لها.

لافتا الى أن الجمعية حققت صافي ربح خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 يقدر بـ 622312 دينارا، وذلك بعد خصم مبلغ وقدره 200199 دينارا كمخصص لإعدام البضاعة التالفة، حيث إن مجمل الربح خلال هذا العام كان 793775 دينارا ونتطلع خلال 2018 والأعوام المقبلة أن تستمر الجمعية في أدائها الإيجابي من خلال هدفنا الأول وهو مراعاة مصلحة المساهمين.

وأضاف العتيبي أن مجلس الإدارة قام بالعمل على تطوير الجمعية بأكثر من اتجاه وذلك بتجهيز سوق لوازم العائلة واستغلاله الاستغلال الأمثل بنقل فرع المكتبة به وإقامة مهرجان القرطاسية واللوازم المكتبية لتوفير كل ما يحتاجه أبناء المساهمين خلال العام الدراسي 2017/2018 كما أقام مجلس الإدارة مهرجان البر.

وأفاد بأن مجلس الإدارة قام بتوفير جهاز معاينة الأسعار بالسوق المركزي وفرع الخضار لتيسير حركة البيع للمساهم وتوفير المناخ المناسب له أثناء تسوقه وذلك بعد دمج فرع الخضار بالسوق المركزي مع توفير موازين الكترونية للخضروات والفواكه، كما قام بجلب شاشات للمتسوق محاكية لشاشة الكاشير كي يكون المتسوق على علم كامل بما يسير على شاشة الكاشير أثناء البيع بالإضافة الى شاشة إعلانات عملاقة على مدخل السوق المركزي مع استغلال تلك الشاشة الاستغلال الأمثل بالتفاوض مع بعض الشركات لوضع الإعلانات الخاصة بهم مقابل مبلغ يتم إيداعه بالجمعية، كما تم إجراء الجرد السنوي للسنة المالية 2016/2017 بأجهزة ال PDA كي يقوم المجلس بمراقبة حركة البيع والشراء لجميع الأصناف التي يتم توريدها بالجمعية من قبل الشركات.

وأفاد العتيبي بأن مجلس الإدارة قام باتخاذ الإجراءات القانونية لعودة حقوق المساهمين من حيث استعادة فرع الشبرة التابع للجمعية للإدارة المباشرة وتجهيزه التجهيز الكامل وتوفير احتياجات المساهمين به، كما تم استعادة فرع التبريد كي تقوم الجمعية بإدارته إدارة مباشرة وقد تم توفير جميع المعدات به بالإضافة إلى توفير العمالة الفنية على اعلى مستوى، وجار العمل على استعادة فرع البنشر طبقا للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع شركة الأمن والحراسة والنظافة والمناولة السابقة والتعاقد مع شركات متخصصة بهذا المجال وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف ان مجلس الإدارة قام بالعمل على زيادة الإيرادات بالجمعية بالتفاوض مع بعض المستثمرين لفروع الاستثمار التابعة للجمعية (بزيادة القيمة الايجارية الشهرية بالإضافة لقيام المستثمر بتقديم الدعم المادي المناسب للجمعية) لسد العجز المالي المتراكم خلال السنوات السابقة وقد أدى تلك الجهود إلى الحصول على مبلغ وقدره 64950 د.ك كدعم بالجمعية كما تمت زيادة القيمة الإيجارية لـ 21 فرعا بفارق مبلغ وقدره 24894 د.ك سنويا عن السنوات السابقة، وقام مجلس الإدارة باتخاذ قرار (عدم الرغبة في تجديد عقود الاستثمار المخالفة للقرارات الوزارية) وجار العمل على إنهاء تلك التعاقدات.