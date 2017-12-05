محمد راتب

أعلن أمين سر مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية عبدالعزيز مال الله ان المهرجان التسويقي الذي نظمته الجمعية حقق مبيعات كبيرة حيث بلغت التخفيضات فيها 60% كاشفا انه تم الانتهاء من بناء فرع التموين وان الافتتاح سيكون قريبا. واشار الى ان فرع الغاز تحت الانشاء كما تسعى الجمعية لافتتاح فرع بالقطعة 1، مبينا انه سيتم ايضا انشاء فرع للبنشر من قبل احد المستثمرين قريبا.

وحول انشطة الجمعية الحالية اوضح انه كعادة الجمعية سنويا يقام حاليا مهرجان لوازم البر بسعر التكلفة وسيستمر حتى نهاية موسم البر شاملا جميع احتياجات التخييم مؤكدا الحرص على الحد من الغلاء من خلال توفير عروض اسبوعية لاكثر من 20 صنفا بالتعاون مع الشركات.

وفيما يتعلق بدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال مال الله ان الجمعية خصصت اماكن نسبتها 20% من مساحة السوق المركزي بايجارات مخفضة، مشيرا الى انه تمت إعادة تنظيم السوق المركزي من الداخل وبشكل يشجع على متعة التسوق.

واضاف ان الجمعية خصصت مكانا لإعادة تدوير النفايات بالمنطقة وتقوم بتوزيع هدايا لمن يحضر اكثر من 10 كغم من النفايات تشجيعا لاهالي المنطقة من أجل المحافظة على نظافة البيئة واظهار المنطقة بشكل حضاري.

وحول المشاريع المستقبلية قال ان الجمعية سوف تقوم بتوفير سلال رمضانية باسعار مخفضة حيث لم تكن هناك مخصصات لدعم هذه السلال خلال الفترة الماضية كما تحرص الجمعية على تنظيم عدة مهرجانات خلال الفترة المقبلة ومتابعة انشاء فرع البنشر.