استقبل بيت الزكاة مؤخرا وفد جمعية اشبيلية التعاونية الذي قدم للبيت زكاته السنوية من خلال شيك قيمته 16855 (فقط ستة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون دينارا كويتيا لا غير). وكان في استقبال الوفد كل من مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي ونائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ وموظف قسم الشركات علي العوضي. بينما ضم وفد الجمعية كلا من رئيس إدارة الجمعية سعد المطيري، أمين السر أحمد الخميلي، أمين الصندوق سعد الرشيدي، رئيس المشتريات خالد المطيري والمستشار المالي العشيري صالح. وشهدت الزيارة ترحيب نائب مدير عام البيت بوفد جمعية اشبيلية، حيث عبر لهم عن شكره وتقديره البالغ لثقتهم في بيت الزكاة وحرصهم على تطبيق الزكاة كركن من أركان الإسلام، داعيا الجمعيات والمؤسسات لأن تحذو حذوهم.

من جهتها، أعربت نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر عبدالعزيز المسلم عن عميق شكرها لجمعية اشبيلية التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكاتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد المطيري أن الجمعية حريصة على بذل الجهود التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين وعلى المساهمة في تكافل المجتمع من خلال تطبيق أحد أهم أركان الشرع وهو الزكاة، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية واستشعارا للدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الرائدة، وأكد أن بيت الزكاة أهل للثقة كونه جهة حكومية ولها باع طويل في العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.