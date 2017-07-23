حنان عبد المعبود

أعلنت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.امال اليحيى عن تنظيم دورة تدريبية لاخصائيات التغذية في كل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإدارة التغذية والاطعام بالوزارة.

وقالت في تصريح صحافي ان هذه الدورة تأتي ايمانا بأهمية الدور الذي يقدمه اختصاصي التغذية في مجال تشجيع نمط الحياة الصحي ودعم جهود الوزارة في السيطرة على الأمراض المزمنة، كما يدعم قدرات المناطق على نشر الوعي الصحي وتحقيق التحسن في الصحة.

واكدت على مشاركة ٢٥ أخصائي تغذية علاجية وتوعية مجتمعية تغذوية والمتردد التغذوي، لافتة الى حضور نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.نوال الحمد، وادارة الدورة من قبل مدير ادارة التغذية والاطعام بوزارة الصحة د.نوال القعود.