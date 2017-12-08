عبدالكريم العبدالله

أطلقت وزارة الصحة تحذيراتها من انتشار بيع الحليب «غير المبستر» في الشوارع والمزارع والبيوت وبعض المحلات لخطورته في انتقال مرض «البروسيلا» إلى الإنسان.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الوزارة خاطبت الجهات المختصة من بينها البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية لوقف بيع الحليب غير المبستر في الشوارع والمزارع والبيوت والأماكن غير المرخصة.

من جهة أخرى، حذرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية المواطنين والمقيمين من التعامل مع الجهات غير الحاصلة على ترخيص صحي من الهيئة لمزاولة نشاط بيع وتداول المواد الغذائية بجميع أنواعها وبخاصة مع البائعين المتنقلين أو الجائلين الذين يقومون بخدمة التوصيل للمنازل، وذلك حرصا من الهيئة على سلامتهم.