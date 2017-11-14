إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن فتح موقع ترخيص حجز المخيم لأصحاب المخيمات الربيعية لعام 2018-2017 من خلال آلية استخراج تراخيص المخيمات وتشمل أربع خطوات وهي حجز الموقع عن طريق ادخال الاحداثية، ادخال البيانات اللازمة ومنها الرقم المدني والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها، دفع الرسوم والتأمين، طباعة الترخيص لإتمام كل الاجراءات عبر الموقع الالكتروني www.baladia.gov.kw، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة أنها ستطلق حملتها الإعلامية الخاصة بترخيص المخيمات الربيعية التي انتهت من وضعها لمصاحبة جميع الانشطة الخاصة بموسم التخييم لهذا العام والذي سيبدأ غدا الأربعاء ويمتد لغاية 15 مارس للعام المقبل، مشيرة إلى أن الحملة الإعلامية ستكون تحت شعار #البر_مسؤوليتك لتسليط الضوء على جميع الجهود والاستعدادات من قبل إدارات النظافة واشغالات الطرق في محافظتي الجهراء والأحمدي والمراقبات التابعة لها.

وقالت الإدارة إن الخطة الإعلامية الموضوعة تشتمل على مرحلتين الأولى تتعلق بكل التحضيرات الخاصة بانطلاق موسم التخييم وكذلك جميع الأنشطة خلال موسم التخييم إلى جانب توعية الجمهور بآلية استخراج التراخيص وآلية دفع رسوم الترخيص واسترداد تأمين المخيم.

وذكرت ان المرحلة الاولى تشمل أيضا تسليط الضوء إعلاميا على استعدادات البلدية لموسم التخييم من خلال نشر لقاءات صحافية وتلفزيونية وإذاعية لمسؤولي البلدية ومديري النظافة ورؤساء فرق الطوارئ ونشر الأخبار الخاصة بالأنشطة المتعلقة بموسم التخييم الى جانب حث أصحاب المخيمات الربيعية على استخراج التراخيص الخاصة لترخيص المخيم وبيان مدى جدية البلدية الكويت في إزالة المخيمات غير المرخصة.

وشددت الادارة على أن الخطة الإعلامية تتضمن تكثيف الرسائل التوعوية للمواطنين بالحفاظ على البيئة البرية والحياة الفطرية، بالاضافة الى نشر أهم الاشتراطات الخاصة بموسم التخييم وبيان أي تغيير في اللوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالضوابط والاحكام طبقا لتعاميم وقرارات بلدية وذلك بهدف توعية أصحاب المخيمات بها، مؤكدة على تشديد الرقابة من خلال مفتشي الأجهزة الرقابية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية الى جانب التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع إدارة البيئة في بلدية الكويت فيما يخص حماية البيئة الصحراوية وضرورة الحفاظ عليها.

واشارت الادارة الى أن الخطة الإعلامية تستهدف تكثيف تغطية جهود وأنشطة إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق لكل ما يتعلق بأعداد المخيمات التي تم إصدار تراخيص لها وكذلك رصد وازالة المخيمات المخالفة لعدم التزامها بالمواقع المحددة أو عدم الحصول على ترخيص. وبينت أنها ستقوم بتغطية جهود إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق لكل ما يتعلق بتوزيع الحاويات والآليات والمعدات الخاصة بالنظافة على المواقع المرخصة الى جانب التنسيق مع الأجهزة الرقابية لتنظيم الحملات التفتيشية المصاحبة لموسم المخيمات للتأكد من تطبيق اشتراطات النظافة العامة ونشر الإحصائيات الخاصة بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.