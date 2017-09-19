استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس الشيخ سالم العبدالعزيز.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف أمس ماجد بن عجمي الدويش وأبناءه.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.