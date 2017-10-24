وثق مقطع فيديو سرقة لص لصندوق تبرعات في أحد المساجد بالعراق، بعد انتهائه من أداء الصلاة، وفراغه من التسبيح الذي أعقبها، في مشهد أثار صدمة متناقليه.

ويظهر المقطع تأدية شاب صغير في السن للصلاة بمفرده، وبعد انتهائه من الصلاة بدأ في التسبيح والاستغفار، قبل أن ينتبه إلى صندوق تبرعات مليء بالأموال، موضوعاً أمامه.

وجلب اللص آلة حادة وفتح بها الصندوق، ثم أخذ بعضاً من المال وذهب، ليعود مرة أخرى طمعاً في المزيد، بعدما اطمأن أنه لم يره أحد، وفتح الصندوق وأدخل في جيبه المزيد من المال، ثم عاد ليسرقه مرة ثالثة.