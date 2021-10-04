أجرى الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.



وجاء في البيان الذي أوردته وكالة فرانس برس، أن «الملك عبدالله الثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما»، مع العلم أن الأردن من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها مع سورية بعد اندلاع النزاع غير أن الاتصالات كانت محدودة.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إنه «تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».



وقالت وكالة «عمون» الأردنية، إن الملك الأردني أكد خلال الاتصال دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة واستقرار سورية ووحدة أراضيها وشعبها، بحسب تعبير الوكالة. ويأتي الاتصال تتويجا لسلسلة من إجراءات التطبيع قام بها الأردن باتجاه سورية، حيث زار 4 وزراء سوريين العاصمة الأردنية عمان نهاية سبتمبر الماضي، لإتمام مجموعة اتفاقيات متعلقة بتمديد خطوط الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سورية، وفتح المعابر البرية بين البلدين، واستئناف الرحلات الجوية، واتفاقيات متعلقة بملف المياه.