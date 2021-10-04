اتهم القضاء الأميركي، بشكل رسمي متطرفا كنديا عرف بأنه صوت العمل الدعائي لتنظيم داعش، بالتعاون مع عصابة إرهابية تسببت بالموت. وكان محمد خليفة (38 عاما) هو الصوت المرافق لمعظم تسجيلات الفيديو الخاصة بالتنظيم.



وأسرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية والمدعومة من واشنطن خليفة في يناير 2019، ثم تم نقله سرا الى الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أنه تم تسليمه «مؤخرا» إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ووجه له القضاء الفيدرالي الأميركي في ولاية فرجينيا تهمة التعاون مع العصابة الارهابية. وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.



وذكرت وسائل إعلام كندية أن القضاء الكندي أيضا يريد توجيه الاتهام له. وتفيد لائحة الاتهام الأميركية التي نشرت بأن المقاتل غادر كندا في 2013 للانضمام إلى داعش في سورية. وقد تقدم بسرعة في قيادة التنظيم خصوصا خلال اعلان دولته من 2014 إلى 2019 على مناطق تمتد بين العراق وسورية.