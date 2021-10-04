بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «شاهين» الذي ضرب عدة ولايات وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا الإعصار، سائلا الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم جناته العلى وأن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء ويسبغ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.