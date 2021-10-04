نائب الأمير: الانتخابات التشريعية شهدت أجواء ديموقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الشيـخ تميم بـن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، مشيدا سموه بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري الشقيق في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع اليه من تقدم وازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.



كما أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموهما بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، مشيدين سموهما بما شهدته هذه الانتخابات من أجواء ديموقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة جسد خلالها الشعب القطري الشقيق روح الوطنية خدمة لمصلحة وطنه، سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين الكويت ودولة قطر الشقيقة والشعبين الشقيقين، راجيا لسموهما دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



الى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة د. نجلاء محمد المنقوش والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسفيرنا لدى دولة ليبيا مبارك عبدالله العدواني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر صنهات القحطاني.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.