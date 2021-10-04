قالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري «شاهين» انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء أمس الأحد. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن عين الإعصار المداري شاهين ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا. وأضافت الوكالة أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومترا في الساعة.



وكان الإعصار المداري شاهين ضرب سلطنة عمان أمس الأحد متسببا في مقتل 3 أشخاص على الأقل بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية كما أجلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة طفل جرفته المياه، مضيفة أن شخصا آخر فقد. وذكرت الوكالة أن عاملين آسيويين قتلا عندما انهار تل على منطقتهما السكنية في منطقة صناعية.



وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان عن قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرقي العاصمة، تفاديا لأي حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء. الى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد عن فقدان خمسة صيادين جراء إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية بجنوب شرق إيران. ونقلت وكالة «ارنا» الإيرانية أمس عن مسؤول ايراني قوله إن لنشين كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وتحطمهما وغرقهما عاد منهم 11 فقط إلى الساحل.