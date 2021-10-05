أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن اختتام برنامجها الصيفي لتدريب الطلبة، والذي أقيم في الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر 2021، وشارك فيه طلبة تتراوح أعمارهم بين 16-20 عاما، وذلك بهدف تزويدهم بتجربة عمل حقيقية وتعزيز مهارات البيع لديهم واطلاعهم على أسس خدمة العملاء وتعريفهم بكيفية إدارة الوقت واستغلاله في العمل، وذلك من خلال دروس وورش عمل تدريبية في محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركة منها محلات «ذي أثلتس فوت» وإنترسبورت وريبوك ونايكي ستور.



وقد تضمن البرنامج دورتين، انطلقت الأولى منهما في بداية شهر يوليو واستمرت حتى بداية شهر أغسطس، أما الدورة الثانية فقد بدأت في الأول من أغسطس واستمرت لغاية شهر سبتمبر، حيث حصل الطلبة الذين أكملوا البرنامج على خبرة عملية ونالوا شهادة إتمام دورة، تشجيعا لهم على المثابرة والمداومة على جهودهم في الاطلاع والتدرب المبكر على أسس ومبادئ العمل.



وقد أشرف على البرنامج فريق إدارة تنمية المواهب في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، في حين قام كل من مديري محلات البيع بالتجزئة ومساعديهم بتدريب الطلبة ومتابعتهم في تطوير مهاراتهم الشخصية في العمل وتسليمهم مهام متنوعة وتعريفهم على مختلف الوظائف.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: «حريصون جدا في الشركة على تمكين الطلبة وتعزيز مهاراتهم العملية وتأهيلهم وإلهامهم لخوض سوق العمل من أوسع أبوابه بثقة وقدرات مهنية تنافسية.

اليوم احتفلنا بتخريج أول دفعة من برنامجنا الصيفي وهو برنامج تدريبي مهني قدم للطلبة تجربة مراحل مختلفة من عمليات التشغيل والخدمة في قطاع البيع بالتجزئة وهو أحد شرايين القطاع الخاص الكويتي والذي لنا فيه خبرة تمتد لأكثر من 90 عاما. أبارك للخريجين ونتمنى لهم حياة مهنية حافلة بالإنجازات».



وأضاف: «نحن ملتزمون دائما بمسؤوليتنا الاجتماعية خاصة تجاه الكفاءات الشابة ونسعى بشكل متواصل لدعمهم وتقديم كل ما بوسعنا لوضعهم على طريق النجاح في حياتهم المهنية».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية، عارف العجمي: «لدى شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فريق عمل مميز ومتمرس يدير عمليات البيع بالتجزئة عبر قطاعات مختلفة في السوق الكويتي.

أطلقنا هذا البرنامج لتوفير فرصة للطلبة للتعرف عن قرب على هذه القطاعات الحيوية من جهة ولتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرة أولية في هذه القطاعات من جهة أخرى. سعداء باختتام البرنامج الصيفي لتدريب الطلبة لعام 2021».