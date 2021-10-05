بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي انطلق هذا الأسبوع حضوريا بعد انقطاع دام لما يقارب عامين، أطلق بنك الخليج أغنية تتضمن جميع حروف الأبجدية العربية، ليسهل تعلمها على الصغار.



وتأتي هذه الأغنية تشجيعا للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، وترحيبا بعودتهم إلى واقع أقرب للحياة الطبيعية.

وتبدأ كل كلمة من كلمات الأغنية بحرف من حروف الأبجدية العربية، ليسهل حفظها.

فكانت كلماتها: أرى بعد تأن ثمار جهد.. حلما خارقا، دربا ذا رفعة، زين سمائي، شكرا صادقا، ضحكات طلاب ظهرت، عود غانم، فوز قادم، كل لهفة معلم، نراها هي ولاء يدوم.



وقالت نجلاء العيسى نائبة مدير العام في الخدمات المصرفية للأفراد (إدارة التسويق) في بنك الخليج، عن البرنامج التسويقي: «مع بداية العام الدراسي، نتمنى للطلاب وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس عاما دراسيا حافلا بالعلم والعمل والنجاحات.

في تحضيرنا لهذا العمل الغنائي، أردنا أن نقدم عملا إيجابيا ومفيدا، يعكس فرحة الجميع بهذه العودة الحميدة للمدارس، ويساعد الطلاب على تعلم أبجديات اللغة العربية.

فقد أجرينا اختبارا سريعا على عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ووجدنا أن أغلب من سألناهم لا يعرفون الأبجدية العربية بشكل صحيح.

لهذا قررنا إطلاق هذه الأغنية التثقيفية حول الحروف الأبجدية والترحيب بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال عمل يعكس سعادتهم الحقيقية بانتهاء التعليم عن بعد، والعودة بشكل تدريجي للحياة التي اعتادوا عليها قبل تفشي الوباء.

نحرص في بنك الخليج على مشاركة أهل الكويت جميع المناسبات التي تعيشها البلاد، وكان لزاما علينا أن نشاركهم فرحة هذا الرجوع السالم إلى مقاعد الدراسة، مثل ما عودناهم دوم».