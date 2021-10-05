أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قرارا يسمح لمن وصفتهم برواد العمال والشباب بمزاولة أعمال محددة من منازلهم بعد الحصول على سجل تجاري.



واشترط القرار الذي نشرته الوزارة على صفحتها في «فيسبوك»، ألا يتم تحويل صفة العقار من سكني إلى تجاري للمهن «ذات المجهود الفكري»، والسماح لأصحابها بممارسة أعمالهم من منازلهم.



وطالبت الوزارة «اتحاد غرف التجارة السورية»، بتحديد الحرف والأنشطة المهنية بما في ذلك «المهن الفكرية»، التي سيشملها القرار.



كما اقترحت الوزارة، أن تقوم مجالس المحافظات بدراسة إصدار القرارات اللازمة للسماح لأصحاب «المهن الفكرية» باستخدام منازلهم السكنية، وبأي طابق كان.



أمين سر «غرفة تجارة دمشق»، محمد الحلاق، أوضح في حديثه إلى تلفزيون «الخبر» المحلي، أن مصطلح «المهن الفكرية» يضم المهن التي تعتمد بأغلبها على العمل الحاسوبي كالتصميم والبرمجة.



وأوضح الحلاق، أن مثل هذه المهن لا تحتاج إلى معدات خاصة، مضيفا أن «المحاسب القانوني الذي لا يزعج الجيران، لا مانع من ممارسة عمله في منزله».



وفي 16 من يناير الماضي، منعت الوزارة العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري.