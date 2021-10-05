هادي العنزي



بجـــدارة، وبثلاثـــــة انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على الغرافة القطري بنتيجة 90-69 نقطة، تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت لكرة السلة إلى ربع نهائي البطولة العربية الـ 33 لكرة السلة المقامة حاليا بمدينة الإسكندرية، بعد أن حجز رسميا إحدى البطاقات المؤهلة عن المجموعة الرابعة.



وفي مباراة ثانية، خسر اليرموك من نظيره الزهراء التونسي بنتيجة 95-65، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وقد اختتم دور المجموعات في وقت متأخر من مساء أمس، وبناء على نتائجه النهائية يتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق غدا.



وبسط «العميد» في مواجهة الغرافة القطري أفضلية واضحة منذ بداية المواجهة، ليتمكن من الخروج متقدما 21-14 نقطة، وواصل تفوقه على نظيره القطري المدجج بالمحترفين في الربع الثاني، ليحسم النصف الأول من المواجهة لمصلحته بفارق 19 نقطة (51-30)، وسعى الغرافة الى تقليص الفارق والعودة بالمباراة إلى نقطة البداية، لكن التزام لاعبي العميد التكتيكي وصلابة دفاعهم ونجاعة الهجوم حالت دون تقليص الفارق، ليواصل تقدمه منهيا الربع الثالث بفارق 16 نقطة (70-44)، ولم يكن الربع الأخير بأحسن من سابقيه، بعدما أيقن لاعبو الغرافة بصعوبة مواجهة بطل الخليج لتنتهي المواجهة 90-69 وتأهل الكويت إلى ربع النهائي بجدارة.



وعقب الفوز على الغرافة، أعرب لاعب الكويت المحترف الأميركي جيمس فيلداين عن سعادته، قائلا: «البطولة قوية وجدولها مزدحم جدا، إذ نلعب تقريبا كل يوم، وبناء على ذلك علينا البقاء في أعلى مستوى من التركيز».



وتابع: «مازال أمامنا الكثير لنقدمه، وأتمنى أن نستمر بهذا المستوى»، وأضاف: «لا نفكر في الدور القادم، الآن هدفنا الفوز فقط مباراة بيروت اللبناني، لأننا نسعى لتصدر المجموعة وليس الصعود فقط».



وأتم: «هذه أول بطولة عربية لي، وأول مرة أزور مصر، أعتقد أنها تجربة مختلفة.. الأجواء لها مذاق خاص، واستمتعت جدا باللعب هنا».



وتضم المجموعة الرابعة أندية بيروت اللبناني، المنامة البحريني، الغرافة القطري، الكويت الكويتي، البطائح الإماراتي.