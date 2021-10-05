ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية بإقامة مباراتين تجمعان النصر مع التضامن على ملعب عبدالله الخليفة والسالمية مع اليرموك على ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان.



ففي مباراة السالمية واليرموك، يبحث «السماوي» عن المنافسة على صدارة المجموعة التي تضم إلى جانبه الكويت، اذ يخطط مدربه التونسي حاتم مؤدب للمزاحمة على الصدارة فيما يسعى اليرموك إلى تحقيق نتيجة طيبة وتجربة عناصر جديدة.



وفي مباراة الجارين النصر والتضامن فسيكون التنافس بينهما شديدا نظرا لطبيعة العلاقة بين اللاعبين، وكذلك فرصة لمدربي الفريقين لتجربة اللاعبين الأجانب وعناصر شابة تجهيزا للدوري الممتاز، ويقود «العنابي» المدرب الوطني سلمان عواد بعدما قدم مستويات جيدة في بطولة كأس سمو الأمير، لذلك يسعى للمنافسة على صدارة المجموعة الثانية، فيما أجرى التضامن أيضا تغييرات في صفوفه بإشراف المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك، حيث يجهز لاعبيه في هذه البطولة استعدادا لانطلاقة قوية في الدوري الممتاز.