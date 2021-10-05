بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان الصديقة وتسلمه مهام منصبه، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع الكويت واليابان الصديقة، مؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان الصديقة وتسلمه مهام منصبه، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.