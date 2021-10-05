استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقد حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.



الى ذلك أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموهما له بدوام الصحة وموفور العافية، كما أبلغ سموه جلالته توجيهات صاحب السمو الأمير بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان وشعبها الشقيق وأنها تضع جميع امكاناتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف البلد الشقيق للمساعدة في مواجهة اعصار «شاهين» وتجاوز آثاره، كما نقل تعازي صاحب السمو الأمير وتعازي سموه لجلالته وللشعب العماني الشقيق ولأسر ضحايا هذا الإعصار المدمر، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل مكروه ويحقق لها المزيد مما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.



وقد أعرب السلطان هيثم بن طارق المعظم عن خالص شكره وبالغ تقديره لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف أخوي ووقوف الى جانب سلطنة عمان ومؤازرة لها، مما يجسد أواصر العلاقات الحميمة والروابط الوثيقة التي تربط الكويت وسلطنة عمان، سائلا جلالته المولى تعالى أن يديم على أخيه صاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الأمير.



من جانب آخر، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود.