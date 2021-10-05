محمد الجلاهمة



تقدم مواطن ببلاغ ضد شخص، تبين لاحقا أنه مواطن أيضا، حيث اتهمه بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلاف وقع بينهما على موقف للسيارات. وأوضح مصدر أمني لـ«الأنباء»، أن المواطن المبلغ قال إن الخلاف مع من اتهمه بالاعتداء عليه وقع بسبب أسبقية التوقف في موقف أمام أحد مراكز التسوق في حولي. وأضاف: تمكن المبلغ من التقاط أرقام لوحة مركبة الجاني قبل أن يلوذ بالفرار، وهو ما كشف عن أنه مواطن أيضا. وتابع: تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب في حولي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والبحث عن الجاني حتى يتم ضبطه.



من جهة أخرى، لم يتردد قائد مركبة أميركية ولم يفكر كثيرا قبل أن يتخذ قرار الهرب من موقع الحادث بعد أن اصطدم بسيارة وافد من الجنسية السورية. هكذا لم يكن أمام الوافد أي خيار سوى إبلاغ رجال الأمن بتفاصيل الحادث وتزويدهم ببيانات الشخص المجهول الذي اصطدم بسيارته في صناعية الجهراء قبل أن يلوذ بالفرار.



وعلى ذلك، تم تسجيل قضية «اصطدام وهروب» بحق قائد المركبة الهارب.