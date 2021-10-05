واصل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كعادته كل يوم اثنين من كل أسبوع استقبال الإخوة المواطنين أصحاب الشكاوى للإشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات أمامهم في جميع المعاملات ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية، فقد استقبل العلي صباح أمس في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه في جميع قطاعات وزارة الداخلية، ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفقا للقانون والإجراءات المتبعة.



وأكد العلي استمرار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين وتقديم خدمات مميزة لأهل الكويت الكرام.



كما استقبل وزير الداخلية د.عبدالهادي حريميس الهاجري من الإدارة العامة لشؤون القوة الذي قدم للوزير رسالة الدكتوراه.



وهنا الشيخ ثامر العلي د.الهاجري بحصوله على درجة الدكتوراه، مؤكدا أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية ويؤدي إلى رفع مستوى الأداء الأمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية.



من جانبه، شكر د.عبدالهادي الهاجري وزير الداخلية على حسن الاستقبال وما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لمنتسبيها من أجل مواصلة مسيرتهم العلمية.